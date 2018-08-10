Медведев назвал пенсионную реформу горькой пилюлей

Повышение пенсионной реформы является горькой пилюлей. Она неприятна абсолютному большинству населения России, но проглотить ее придется. В противном случае произойдет катастрофа. Такое заявление сделал премьер РФ Дмитрий Медведев.

Глава правительства назвал пенсионную реформу неприятным лекарством, которое нужно выпить, не обращая внимание на его вкус. Если этого не сделать, то всё завершиться плачевно. Практически все таблетки мало кому нравятся, но их принимают все по указанию врача. Подобным образом дело обстоит и с пенсионной реформой в России. Медведев напомнил, сейчас продолжительность жизни населения увеличилась. Денег на выплату после ухода работников на заслуженный отдых не хватает. Если экстренно не принять необходимые меры, то пенсионную систему России попросту «разорвет».

Кабинет министров в июне внес на рассмотрение Госдумы закон об изменении возраста выхода на заслуженный отдых. Политики предлагают увеличить его мужчинам до 65, а женщинам до 63 лет. Глава России Владимир Путин не поддержал идею проведения реформы, но признал, что данная мера является вынужденной и необходимой.

Домбровский Сергей