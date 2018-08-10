Путин и Медведев получили приглашение на юбилей Абхазии

26 августа Абхазия празднует десятилетний юбилей признания республики Россией. В связи с памятной датой президент Рауль Хаджимба отправил приглашения главе РФ Владимиру Путину и премьеру Дмитрию Медведеву.

Для Абхазии празднование юбилея очень важно. Помимо Путина и Медведева приглашение получили руководители субъектов РФ, которые оказывали финансовую поддержку республики в сложный для нее период. Рауль Хаджимба пообещал укреплять международные связи Абхазии. Помимо России республику признала Сирия. Хаджибма назвал это большим достижением, которого добились политики на мировом уровне.

На данный момент Абхазия практически не поддерживает контактов с Грузией. По мнению Хаджимбы, западные страны используют Тбилиси, чтобы создать плацдарм для военной угрозы России с юга. Абхазия принимает ответные меры, дабы сорвать планы европейских и американских политиков. Республика готовит профессиональных солдат и закупает военную технику, желая защитить свои границы.

Домбровский Сергей