Песков: Путин не принял решение по изъятию сверхприбыли у промышленных компаний

Глава российского государства согласен реализовать такой проект, но окончательного решения еще не принял.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что администрация президента получила письмо с идеей об изъятии сверхприбыли у химических и металлургический фирм России. После ознакомления с документом, Путин поставил на нем резолюцию «Согласен». Президент «за», дабы это предложение было проработано властями. Представленные позже правительством предложения о изъятии доходов станут учитывать важность сбережения инвестиционных возможностей компаний. Пока Путин не намерен встречаться с руководителями промышленных компаний, так как не давал согласие на какое-либо решение.

Прежде помощник президента Андрей Белоусов предложил главе государства отобрать у ведущих металлургических и химических корпораций РФ сверхдоходы на сумму 513,7 миллиарда рублей. Чиновник заявил о необходимости потратить эти деньги на реализацию майских указов Путина. Белоусов отмечал, что в 2017 году компании заполучили полтора триллиона рублей без вычета налогов. Он считает, что такая сверхприбыль появились из-за рыночной конъюнктуры, а не в связи с работой руководства предприятий.

Никита Готский