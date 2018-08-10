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| | Украина опасается блокады Азовского побережья

Украина опасается блокады Азовского побережья

Сегодня, 11:56

Страна намерена усилить своё военное влияние в данном регионе.

Представители украинской Службы национальной безопасности и обороны обнародовали сообщение по итогам недавнего визита секретаря ведомства Александра Турчинова в Донбасс, в котором говорится, что Украине всерьёз опасается возможной блокады Азовского побережья. Целью визита Турчинова являлась проверка общей готовности военных украинских подразделений в районе проведения спецоперации бойцами объединённых сил. Также Александр Турчинов отметил, что в данный момент мариупольское направление остаётся одним из самых угрожающих, так как сохраняется возможность проведения всевозможных морских или сухопутных специальных операций, которые могут развернуться на Азовском побережье.

Кроме того, Турчинов заявил, что Россия якобы намерена осуществить блокаду Азовского побережья, аргументируя свои предположения незаконными действиями российской стороны, не сумев привести ни одного примера таковых.


Александр Вест
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