Бутина, отбывающая срок в тюрьме США, подцепила неизлечимое заболевание

Из-за недуга гражданку РФ даже не выводят на прогулку.

Несмотря на улучшение условий отбывания тюремного срока, Бутина чувствует себя не совсем комфортно. Из-за холода и сквозняка у женщины начал обостряться хронический артрит. О такой информации сообщают в посольстве РФ в США на официальной странице Facebook.

В ведомстве заявили, что женщине разрешили заниматься спортом и начали давать более качественную пищу, но, несмотря на улучшение условий отбывания срока, у Бутиной обострился хронический артрит. Причиной ухудшения самочувствия стали низкие температуры. На сегодняшний день гражданку России даже не выходят на прогулки.

Спасают женщину от полного «морального уничтожения» родственники и люди, что неравнодушны к ее судьбе. Если бы не их поддержка, то Бутина окончательно бы отпустила руки.

16 июля этого года Бутину обвинили в шпионаже. Правоохранительные органы отметили, что с 2015 года гражданка РФ началась заниматься «конспиративной деятельностью», чтобы информировать Россию. Однако сама Бутина не согласна с вердиктом.