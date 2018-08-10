Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

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Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Она мужественно боролась со своими многочисленными болезнями, но они, увы, победили.

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с раком

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Ранее стало известно, что у Асмы Асад выявили злокачественную опухоль груди.

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| | Бутина, отбывающая срок в тюрьме США, подцепила неизлечимое заболевание

Бутина, отбывающая срок в тюрьме США, подцепила неизлечимое заболевание

Сегодня, 08:39

Из-за недуга гражданку РФ даже не выводят на прогулку.

 

Несмотря на улучшение условий отбывания тюремного срока, Бутина чувствует себя не совсем комфортно. Из-за холода и сквозняка у женщины начал обостряться хронический артрит. О такой информации сообщают в посольстве РФ в США на официальной странице Facebook.

В ведомстве заявили, что женщине разрешили заниматься спортом и начали давать более качественную пищу, но, несмотря на улучшение условий отбывания срока, у Бутиной обострился хронический артрит. Причиной ухудшения самочувствия стали низкие температуры. На сегодняшний день гражданку России даже не выходят на прогулки.

Спасают женщину от полного «морального уничтожения» родственники и люди, что неравнодушны к ее судьбе. Если бы не их поддержка, то Бутина окончательно бы отпустила руки.

16 июля этого года Бутину обвинили в шпионаже. Правоохранительные органы отметили, что с 2015 года гражданка РФ началась заниматься «конспиративной деятельностью», чтобы информировать Россию. Однако сама Бутина не согласна с вердиктом.


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