Медведев сравнил усиление санкций с началом торговой войны

Премьер рассказал об историческом давлении на Москву.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сравнил усиление антироссийских санкций с началом настоящей торговой войны. Медведев подчеркнул, что ситуация приобретёт столь серьёзный характер лишь в том случае, если будет установлен запрет на использование той или иной валюты, или же если в своей деятельности будут ограничивать банки России. Кроме того, политик заявил, что при таком сценарии российское правительство будет обязано принять соответствующие политические, экономические меры, или прибегнуть к более серьёзным решениям. Премьер вспомнил о том, что Москва и раньше находилась под экономическим давлением других стран, которые старались убрать с международного поля столь мощного конкурента.

Также Дмитрий Медведев пояснил, что в любом случае введение антироссийских санкций негативно отражается на экономике страны, из-за чего изменяется движение курса валют. Однако, Медведев напомнил, что в начале прошлого века Россия всё же сумела бурно развиться, преодолевая сложности советского периода, что не устроило многие страны.

Александр Вест