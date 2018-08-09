Американская пресса рассекретила главного врага США и это не Путин

Пресловутые российские хакеры также не на вершине «хит-парада». Издание The Boston Globe нашло кое-кого «пострашнее».

Авторы публикации рассекретили главного врага США, и это вовсе нероссийский президент. Оказалось, что страшнее, чем Путин для американцев «внутренний враг». Именно за него на минувших выборах проголосовали 60 миллионов человек. Пресса представила Дональда Трампа, как человека, которые в течение всей предвыборной кампании позволял себе расистские высказывания и тем самым накалял международную политическую обстановку.

Создатели материала назвали 45 американского президента самой большой проблемой с момента возникновения США как независимого государства, поскольку именно Трамп указал на главную «болевую точку». И теперь она уязвима как никогда. Журналисты уверены: хозяин овального кабинета намерен превознести белую расу над остальными, и это повергнет страну в хаос.

Дарья Светозарова