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| | «Удар ниже пояса»: В Сети попытались высмеять СССР и Сталина 78-летним мемом

«Удар ниже пояса»: В Сети попытались высмеять СССР и Сталина 78-летним мемом

Сегодня, 19:57

Иллюстрированная шутка от американского карикатуриста касается отношений Советского Союза и Финляндии.

 Пользователи Сети на зарубежном сайте попытались высмеять СССР и Иосифа Сталина 78-летним мемом известного американского карикатуриста Фреда Л. Паркера. Иллюстрированная шутка изобразила огромного Сталина и его лилипута-оппонента Финляндию на боксерском ринге. В уста руководителя СССР вложили такие слова: «Деремся по-честному – не бей меня ниже пояса!», которые придают абсурдный и юмористический контекст шутке, ведь удар ниже пояса неизбежен.

Таким образом в 1939-1940 годах в США освещали советско-финский конфликт, названый Зимней войной. В ноябре 1939 года СССР отправило ноту протеста в отношении Финляндии из-за артиллерийского обстрела советских территорий. Советский союз возлагал ответственность за начало военных действий, продлившихся до марта 1940 года, на Финляндию. По итогу конфликта 11% финской территории перешли СССР, а 430 тыс. жителей этой части страны были переселены вглубь страны, лишившись своего имущества.


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