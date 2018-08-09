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| | «Он способен сплотить общество»: Ровно 19 лет назад Борис Ельцин назвал своим преемником Владимира Путина

«Он способен сплотить общество»: Ровно 19 лет назад Борис Ельцин назвал своим преемником Владимира Путина

Сегодня, 17:57

Произошло это на фоне регулярных отставок правительства, которые «расшатали» обстановку общества, потому ему требовался сильный лидер, способный к консолидации россиян.

 

Ровно 19 лет тому назад Борис Ельцин, первый президент России, назвал своим преемником Владимира Путина, заверив всех, что это лучший выбор для тогдашней РФ. Говоря о своем последователе, он отмечал, что доверяет ему полностью.

«Я решил назвать имя человека, который, по моему мнению, способен сплотить общество. Это секретарь Совета Безопасности, глава ФСБ России Владимир Владимирович Путин. Я в нем уверен», - отмечал Ельцин тогда в своем выступлении, которое транслировали все федеральные телеканалы.

В канун выборов президента России в 2018 году Путин вновь вспоминал события тех времен. Российский лидер признавался, что решение возглавить Россию далось ему крайне нелегко. Позже он отметил, что служение РФ – это его главная задача, но думать, что люди, которые придут после него, окажутся хуже, также ошибочно.

«Почему все так боятся, что люди, которые придут к власти после меня, захотят разрушить все то, что я делал эти годы? Может, наоборот, это будут люди, которые захотят сделать Россию будущего еще сильнее и создать для нее платформу воспитания новых поколений», - отмечал Путин.


Николай Офицеров
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