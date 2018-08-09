Путин назначил семь новых судей в Ростовской области

Некоторые специалисты успели приступить к работе.

На сетевом портале для размещения информации правового типа появился текст приказа, утверждённого Владимиром Путиным, которым он назначил сразу семь специалистов на должности судей. Все новые служители правосудия были назначены в различные ведомства, расположенные исключительно в Ростовской области. В пролетарском районном суде судьёй отныне является Оксана Боровлёва. Леонард Шолохов приступил к выполнению своих обязанностей в Кировском районном суде. Алексея Голикова российский лидер определил заместителем председателя в Красноулинском районном суде, а на данной должности он проведёт не менее шести лет. Судьёй в Железнодорожном районном суде отныне назначен Евгений Кувинов.

Также указом президента РФ судьёй в Шолоховском райсуде стал Александр Тютюнников. Указом Путина Антон Морозов в Зерноградском суде будет работать в качестве помощника судьи, а Ольга Медведева отныне работает в Зерноградском районе на той же должности.

Александр Вест