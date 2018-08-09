Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Мнения

Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Она мужественно боролась со своими многочисленными болезнями, но они, увы, победили.

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с раком

От Редактора

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с раком

Ранее стало известно, что у Асмы Асад выявили злокачественную опухоль груди.

Сюжеты:

Дима Билан шокировал откровением в день рождения Уитни Хьюстон Популярный техноблогер призвал перестать сажать людей за мемы Эксперты: Чихание – не повод избавляться от кота Регина Тодоренко не желает возвращаться в Москву Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой Часики-то тикают: Эвелине Бледанс намекают, что надо поскорее выходить замуж Баста и Наргиз записали совместный трек «Прощай, любимый город» Седокова назвала причину нелюбви отца Гектора к сыну «Неповторимая краска»: Олешко выразил соболезнования семье Дегтярёвой Решетову и Тимати поймали на совместном отдыхе Google оптимизировала браузер Chrome для безрамочных смартфонов Голая Катя Варнава рассказала подписчикам о собственной неуклюжести
| | «Месть за Сенцова»: В Киеве призвали к геноциду русских, живущих в Украине

«Месть за Сенцова»: В Киеве призвали к геноциду русских, живущих в Украине

Сегодня, 17:15

Украинский журналист Айдер Муждабаев и еще один «патриот» Мустафа Найем в социальных сетях призвали ловить русских агентов, угрожать им автоматами и требовать обмен на Олега Сенцова.

 

Если добиться желаемого у украинских националистов не получится, то они собираются убить «русских агентов, имена которых хорошо известны всем». Публицист требует, чтобы арестованного Россией за попытку организации теракта в Крыму Олега Сенцова отпустили на волю. В противном случае в Киеве начнется геноцид русских. Журналист лично изъявил желание расстреливать так называемых агентов, но только у него нет для этого сил и ресурсов. Живущих в Украине русских призывают жестоко убивать прямо на улице без суда и следствия. Такие высказывания являются местью за Сенцова.

Публицист Армен Гаспарян отреагировал на слова Муждабаева. Он сказал, что человек, призывающий к терроризму, достоин виселицы. Сенцов объявил бессрочную голодовку. Только его поведение кажется наигранным. Слишком долго он якобы отказывается от пищи.


Домбровский Сергей
Новости по теме
Режиссер-арестант Сенцов объявил голодовку ради украинских политзаключенных
Режиссер-арестант Сенцов объявил голодовку ради украинских политзаключенных

 Олег Сенцов в данный момент находится в российской колонии «Белый медведь». Он отказывается от пищи, так как считает политику Москвы неправильной. Такое…

Сайт «Миротворец» призвал украинцев расстреливать русских священников
Сайт «Миротворец» призвал украинцев расстреливать русских священников

Украинская организация «Миротворец» опубликовала обращение, в котором призвала открывать, при необходимости, огонь по священникам Русской православной церкви.…

Жена Петра Порошенко появилась на публике в футболке с изображением Олега Сенцова
Жена Петра Порошенко появилась на публике в футболке с изображением Олега Сенцова

Марина Порошенко, супруга украинского президента, активно продвигает в массы мнение о необходимости выпустить из российской колонии украинского режиссера Олега…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости