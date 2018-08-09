«Месть за Сенцова»: В Киеве призвали к геноциду русских, живущих в Украине

Украинский журналист Айдер Муждабаев и еще один «патриот» Мустафа Найем в социальных сетях призвали ловить русских агентов, угрожать им автоматами и требовать обмен на Олега Сенцова.

Если добиться желаемого у украинских националистов не получится, то они собираются убить «русских агентов, имена которых хорошо известны всем». Публицист требует, чтобы арестованного Россией за попытку организации теракта в Крыму Олега Сенцова отпустили на волю. В противном случае в Киеве начнется геноцид русских. Журналист лично изъявил желание расстреливать так называемых агентов, но только у него нет для этого сил и ресурсов. Живущих в Украине русских призывают жестоко убивать прямо на улице без суда и следствия. Такие высказывания являются местью за Сенцова.

Публицист Армен Гаспарян отреагировал на слова Муждабаева. Он сказал, что человек, призывающий к терроризму, достоин виселицы. Сенцов объявил бессрочную голодовку. Только его поведение кажется наигранным. Слишком долго он якобы отказывается от пищи.

Домбровский Сергей