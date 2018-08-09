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| | Кикабидзе признал Путина диктатором и обвинил Россию в войне 2008 года

Кикабидзе признал Путина диктатором и обвинил Россию в войне 2008 года

Сегодня, 16:56

Напомним, Кикабидзе не приезжал не территорию России с тех пор, как он принял сторону Тбилиси после начала конфликта, а вскоре певец и вовсе признался в том, что испытывает ненависть к Советскому Союзу.

Легендарный грузинский актёр и певец Вахтанг Кикабидзе в своих последних заявлениях не только признал Владимира Путина диктатором, но и обвинил Россию в войне, произошедшей в 2008 году. Вахтанг Кикабидзе не стесняясь заявляет, что Москва намерена «подогнать под себя» Грузию. Комментируя президентство Владимира Путина, грузинский артист и вовсе заявил о том, что вместе с лидером США Дональдом Трампом российский президент желает править всем миром, разделяя власть со своим американским коллегой.

Кроме того, артист настоял на необходимости включения России в состав Североатлантического альянса, а события 2008 года он не может даже вспоминать, так как ему очень тяжело думать о страшной гибели близких ему людей.


Александр Вест
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