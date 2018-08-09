Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с заболеванием

Ранее стало известно, что у Асмы Асад выявили злокачественную опухоль молочной железы на ранней стадии, российские специалисты считают, что в РФ есть средства и методы для лечения жены президента САР.

Старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН, врач-онколог Евгений Черемушкин от лица всех специалистов страны заявил о готовности помочь первой леди Сирии в борьбе с заболеванием. Он отметил, что сначала нужно точно диагностировать форму онкологии с помощью биопсии, но с этим в РФ нет никаких проблем, также как и со средствами и методами лечения рака молочной железы, которые в России отлично отработанны и успешно применяются. Черемушкин уточнил, что все будет зависеть от желания самой Асмы Асад приехать в РФ. Сообщения о госпитализации «Роза Дамаска» со злокачественной опухолью молочной железы на ранней стадии появились вчера. Россияне в соцсетях поддержали супругу Башара Асада и пожелали ей скорейшего выздоровления.

Ситуацию прокомментировала и сама Асма Асад в Twitter-аккаунте канцелярии президента Сирии. Она отметила, что не собирается опускать руки и будет бороться с болезнью, и в этом ее вдохновляет стойкий сирийский народ.

Виктория Озерова