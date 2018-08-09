«Дебилов и моральных уродов не читаю»: Волочкова жестко поставила на место хейтеров

Мнения

«Дебилов и моральных уродов не читаю»: Волочкова жестко поставила на место хейтеров

 Балерина долгое время терпела насмешки и оскорбления от недругов. Однако недавно решила им

Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO

От Редактора

Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO

На сегодняшний день девайс доступен по цене от $ 139.99. 

Сюжеты:

Часики-то тикают: Эвелине Бледанс намекают, что надо поскорее выходить замуж Баста и Наргиз записали совместный трек «Прощай, любимый город» Седокова назвала причину нелюбви отца Гектора к сыну «Неповторимая краска»: Олешко выразил соболезнования семье Дегтярёвой Решетову и Тимати поймали на совместном отдыхе Google оптимизировала браузер Chrome для безрамочных смартфонов Голая Катя Варнава рассказала подписчикам о собственной неуклюжести «Хомячок со стремянкой»: Подписчики попросили Волочкову разнообразить свой гардероб Ученые рассказали о «репродуктивной» пользе трусов-боксёров Рапунцель попыталась «впарить» подписчикам платье от Бузовой Учёные выяснили, что любовь к родителям не уходит при взрослении Эксперты назвали технологии, которые изменят жизнь землян уже через 5 лет
| | Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с заболеванием

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с заболеванием

Сегодня, 16:35

Ранее стало известно, что у Асмы Асад выявили злокачественную опухоль молочной железы на ранней стадии, российские специалисты считают, что в РФ есть средства и методы для лечения жены президента САР.

 

Старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН, врач-онколог Евгений Черемушкин от лица всех специалистов страны заявил о готовности помочь первой леди Сирии в борьбе с заболеванием. Он отметил, что сначала нужно точно диагностировать форму онкологии с помощью биопсии, но с этим в РФ нет никаких проблем, также как и со средствами и методами лечения рака молочной железы, которые в России отлично отработанны и успешно применяются. Черемушкин уточнил, что все будет зависеть от желания самой Асмы Асад приехать в РФ. Сообщения о госпитализации «Роза Дамаска» со злокачественной опухолью молочной железы на ранней стадии появились вчера. Россияне в соцсетях поддержали супругу Башара Асада и пожелали ей скорейшего выздоровления.

Ситуацию прокомментировала и сама Асма Асад в Twitter-аккаунте канцелярии президента Сирии. Она отметила, что не собирается опускать руки и будет бороться с болезнью, и в этом ее вдохновляет стойкий сирийский народ.


Виктория Озерова
Новости по теме
У супруги Башара Асада диагностировали рак груди
У супруги Башара Асада диагностировали рак груди

 Жену президента Сирии госпитализировали в одну из клиник Дамаска. Медикам удалось выявить опухоль на ранней стадии.

Онкобольная жена Асада прокомментировала свою болезнь
Онкобольная жена Асада прокомментировала свою болезнь

Первая сирийская леди не собирается опускать руки.

Россияне пожелали первой леди Сирии скорейшего выздоровления
Россияне пожелали первой леди Сирии скорейшего выздоровления

Ранее стало известно, что супруга президента САР Башара Асада серьезно заболела. У «Розы Дамаска» выявили тяжелую форму онкологии.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости