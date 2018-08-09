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| | Мир трещит по швам: Соловьев рассказал о вероятности войны между Россией и США

Мир трещит по швам: Соловьев рассказал о вероятности войны между Россией и США

Сегодня, 16:33

Признание американскими политиками России «страной-пособницей терроризма» разрушит основные международные институты власти. Такое заявление сделал телеведущий Владимир Соловьев.

 

После признания России «пособницей терроризма» существование ООН станет под большим вопросом. Взаимодействие между странами по Сирии завершится. Решение Вашингтона десятикратно увеличат вероятность войны между Россией и США в САР. Обе державы ввели в Сирию свои войска и дело не обойдется без столкновений. Свою точку зрения по этому вопросу Соловьев обнародовал в микроблоге Twitter. Признание России «пособницей терроризма» известный телеведущий назвал «огромным шагом к мировой катастрофе». Исходя из слов Соловьева, мир трещит по швам.

ВВС США развернули в Европе эскадрилью истребителей F-22. Так Вашингтон защищается от «российской агрессии». Американские боевые самолеты появились в Европе 8 августа. Они будут находиться там около месяца. Командование ВВС США объясняет это желанием охватить максимальную территорию для проведения тренировочных полетов.


Домбровский Сергей
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