Представитель Порошенко публично высмеял украинских чиновников

Эксперты оценили шансы президента на переизбрание.

Официальный представитель лидера Украины Петра Порошенко Борис Бабин прямо в эфире одного из телеканалов публично высмеял украинских чиновников. Бабин заявил, что украинские чиновники не решатся заходить в Крым ещё очень долго даже в том случае, если Россия полностью уйдёт с полуострова. Представитель Порошенко в Крыму подчеркнул, что в таком сценарии вновь будет главенствовать бюрократия, так как чиновники станут разбираться, кто обладает должной компетенцией, откуда выделять финансы на возвращение полуострова, а также попросту станут решать подобные вопросы, оттягивая время из-за своей нерешительности.

Заметим, с приближением президентских выборов в Украине всё больше экспертов отзываются о шансах Порошенко на повторное избрание в качестве лидера страны. По словам политолога Игоря Гринива, лишь рейтинг Петра Порошенко будет влиять на появление новых союзников у политика, однако, он сам в состоянии профинансировать очередную предвыборную компанию. Гринив подчеркнул, что Порошенко обладает самыми высокими шансами стать президентом Украины после окончания его нынешнего срока.

Александр Вест