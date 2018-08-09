Правительство решило «ограбить» пенсионеров: Навальный организовывает новый митинг

Команда оппозиционера убеждена, что «Путин и его сторонники» 18 лет «разворовывали» государственный бюджет, а сейчас «принялись» за пенсионеров. В связи с этим они призвали всех несогласных с пенсионной реформой выйти на улицы 9 сентября.

Ранее Алексей Навальный резко высказался против пенсионной реформы. Он отметил, что «честного референдума» в РФ не было уже около 25 лет, и этот не станет исключением. По мнению оппозиционера, единственным выходом являются массовые акции протеста. Сам блогер уже организовывает новый митинг. Сегодня команда Навального также начала активно призывать людей во всех городах выйти на улицы 9 сентября. Поддерживающие оппозиционера активисты утверждают, что правительство решило «ограбить» пенсионеров, чтобы наполнить бюджет, который «Путин и его сторонники» «разворовывали» последние 18 лет. Уточняется, что время и место начала акции в каждом отдельном городе будет сообщено позже. В Кузбассе 9 сентября выбирают губернатора, поэтому там можно будет выйти на акцию совершенно беспрепятственно.

Оппозиция уже отреагировала на призывы Навального. Его высказывания в своем блоге прокомментировала столичный депутат Люся Штейн. Она отметила, что оппозиция не видит смысла в акции и назвала Навального «тушеночной невестой», «которая нас всех снова разоблачила и призывает на митинг».

Виктория Озерова