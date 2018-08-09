Эксперт рассказал о последствиях «драконовских» санкций США против России

Американский президент старается увеличить свою популярность перед выборами.

Политический эксперт Дмитрий Абзалов рассказал о последствиях «драконовских» санкций, введённых против России правительством США. По мнению специалиста, низкий товарооборот между США и РФ не может привести к столь печальным последствиям санкционных ограничений в России, как на это надеются в Штатах. Абзалов напомнил, что очередная волна санкций, установленных Дональдом Трампом, является его попыткой доказать свою радикальность на фоне прошлого американского президента Барака Обамы, так как в США приближаются выборы. Заметим, представители российского посольства в Вашингтоне отреагировали на введение очередного пакета санкционных ограничений против РФ, который вступит в силу уже 22 августа, назвав их «драконовскими».

Федор Лукьянов, представляющий президиум Совета по внешней и оборонной политике, также решил отозваться о действиях западной сверхдержавы. Лукьянов сравнил новые санкции против России с так называемым иракским сценарием. По мнению эксперта, действия США в отношении РФ напоминают таковые против Ирака, так как отложенным пакетом акций Штаты стараются подорвать российскую экономику, а также американское правительство выдвинуло ряд ультиматумов, от которых отказаться уже попросту не может из-за возможной потери «лица».

Александр Вест