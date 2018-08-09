Посольство России обозвало новые ограничения США «драконовскими»

Российское ведомство в Вашингтоне сообщило, что новые санкции ввели по придуманным причинам, никоим образом не объяснив своего решения.

Посольство России в Вашингтоне новые ограничения, введеные против РФ, обозвало «драконовскими». Дело в том, что 8 августа представителю посольства в Госдепартаменте предъявили о новых санкциях по поводу того, что Россия применила нервно-паралитический газ «Новичок» против жителей Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Однако доказательств и объяснений, как обычно, не последовало. Ведомство проинформировало, что задавало наводящие вопросы, но США сославшись на конфиденциальность ни чего не объяснила. Отметим, что Москва продолжает настаивать, чтобы провести качественное расследование происшествия в Солсбери, а также требует, чтобы США опубликовали переписку по данному делу.

До этого американский госдепартамент проинформировал, что 22 августа вступят в силу новые санкции против России. Причиной для этого стало якобы использование химического оружия в Великобритании. Ограничения распространятся на ввоз российских товар двойного назначения, а также на снижение уровня дипломатических отношений между странами.

Анна Котова