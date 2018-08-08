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| | Кадыров призвал добить террористов в Сирии, как в Чечне

Кадыров призвал добить террористов в Сирии, как в Чечне

Сегодня, 21:22

Если бы Москва и Грозный «оглядывались на Запад», ситуация в Чеченской республике до сих пор была бы сложной, говорит политический деятель.

 Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал добить террористов в Сирии, как это в свое время было сделано в Чечне. Политический деятель подчеркивает, что если бы Москва и Грозный в то время «оглядывались на Запад», ситуация в республике по сей день оставалась бы сложной.

Кадыров считает, что сирийский Идлиб необходимо лишить статуса террористического региона. Политик сообщает, что если будет допущено затягивание разрешения данного вопроса, могут появиться негативные последствия. Россия имеет опыт противостояния и борьбы с террористическими группировками, который можно использовать в Сирии. Нельзя позволять террористам перегруппировываться, получать финансирование, укреплять позиции, а также «расползаться» по другим регионам страны, сообщает Кадыров, считая, что именно такая стратегия приблизит возрождение Сирии.


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