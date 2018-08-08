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| | Ляшко с голым торсом закосил под Путина, а Саакашвили оскорбил Медведева

Ляшко с голым торсом закосил под Путина, а Саакашвили оскорбил Медведева

Сегодня, 18:58

Лидер Радикальной партии Украины призвал всех заниматься спортом, а не «наедать мордяки», и в это же время экс-президент Грузии рассказал о своих отношениях с нынешним премьер-министром РФ в 2008 году.

 

На этой неделе украинские политики решили выделиться максимально, и, скорее всего, это связано с предстоящими выборами. Несколько провокационных заявлений сделал президент Украины Петр Порошенко, но и его оппоненты не отстают и буквально «наступают» ему на пяты. Так лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко с голым торсом закосил под Путина. В своем Facebook-аккаунте политик похвастался подтянутой фигурой и признался, что достичь таких результатов ему помогли полгода в спортзале. Он обратился к своим оппонентам Порошенко, Тимошенко и Гриценко и предложил им показать народу свои снимки. Ранее он призвал всех заниматься спортом, а не «наедать мордяки». Это уже вызвало появление в Сети множество мемов и критики со стороны украинцев.

Также на этой неделе выделился другой известный украинский политик Михаил Саакашвили. Но он решил «покорить народ» не своей физической формой, а критикой российских политических деятелей. Так он рассказал о своих отношениях с президентом РФ в 2008 году Дмитрием Медведевым, не преминув оскорбить его. Саакашвили заявил, что Медведев «полное ничтожество» и «ноль», который никогда ничего в России не решал.


Виктория Озерова
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