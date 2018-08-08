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| | США производит дефектные пусковые установки баллистических ракет

США производит дефектные пусковые установки баллистических ракет

Сегодня, 17:22

Обновление подводного флота Великобритании остается под большим вопросом. Американские партнеры сильно подводят Лондон.

  В пусковых установкам баллистических ракет, производимых в США, обнаружили серьезный дефект. Оружие предназначалось для подлодок типа Virginia. Великобритания собиралась полностью перейти на субмарины класса Dreadnought вместо Vanguard к 2030 году. Бракованные американские пусковые установки BWXT для баллистических ракет сделали выполнение этой миссии в указанные сроки очень сложной. По причине наличия дефектов производство оборудования приостановили на неопределённый срок.

Эти пусковые установки используются в том числе в АПЛ класса Columbia. Во время проверок обнаружили серьезные проблемы со сварочными швами. Всего создали 12 бракованных установок. Постройкой подлодок для флота Британии занимается английская компания BAE Systems. Она зависит от поставок продукции американским подрядчиком по договору, подписанному в 1963 году.


Домбровский Сергей
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