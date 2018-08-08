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| | ВМС Украины признали невозможность военного паритета с Россией

ВМС Украины признали невозможность военного паритета с Россией

Сегодня, 17:19

Тем не менее, представители военно-морских сил убеждены, что этого и не надо для того, чтобы остановить якобы агрессию Москвы на море.

 

При этом, Украина однозначна в своей убежденности, что достигнуть военного паритета с Черноморским флотом России попросту невозможно.

«Мы понимаем, что не сможем достигнуть паритета с Черноморским флотом Российской Федерации, но этого и не потребуется для того, чтобы остановить агрессию российского флота на море. Для этого нам потребуется небольшой, но крайне эффективный флот. Примерами подобного являются ВМС Швеции, Израиля и Норвегии», - говорится в размещенном сообщении.

В сообщении говорится также о том, что Украина проводит строительство сбалансированного типа ВМС, который сможет справляться с поставленными перед государством задачами.

«На первом этапе это прибрежный флот, на втором москитный, а уже на третьем - сбалансированный. Пополнение корабельного состава возможно, как за счет строительства в Украине, так и за счет приобретения кораблей, катеров за рубежом», - добавили в ведомстве.


Николай Офицеров
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