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| | Журналиста Грэма Филлипса задержали у грузинского посольства в Лондоне

Журналиста Грэма Филлипса задержали у грузинского посольства в Лондоне

Сегодня, 17:11

Публицист якобы скандировал лозунги против НАТО.

Тамара Беручашвили, являющаяся послом Грузии в Великобритании, рассказала представителям СМИ о том, что известного журналиста Грэма Филлипса британским правоохранителям пришлось задержать прямо у посольства его страны в Лондоне. В посольстве отметили, что на выставке, которую посвятили десятилетию событий, произошедших в августе 2008 года, Филлипс нарушал общественное спокойствие, выкрикивая лозунги против Североатлантического Альянса, а также против Грузии. Кроме того, скандально известный журналист обвинял грузинские власти в том, что они предоставляют ложную информацию британской общественности.

Посол Грузии также сообщила о том, что британский подданный, которым является Филлипс, был задержан сотрудниками дипломатической полиции также за то, что без разрешения снимал выставку. Напомним, Грэм Филлипс успел побывать в руках в сотрудников СБУ, которые дважды арестовывали его, когда он работал в качестве внештатного корреспондента информационного агентства RT на территории Украины.


Александр Вест
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