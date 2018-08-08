Навальный высказался против референдума о пенсионной реформе

Центральная избирательная комиссия готова способствовать проведению референдума по вопросам пенсионной реформы. Оппозиционер боится повторения вбросов на выборах президента и призывает граждан выходить на улицы.

Оппозиционер уверен, что честного референдума в России не было в 1993 года, когда народ решал, доверяет ли Ельцину и стоит ли проводить досрочные выборы президента и народных депутатов. С тех пор процедура стала только сложнее, и сторонникам референдума не удастся собрать 2 миллиона подписей в половине субъектов Российской Федерации. По словам политика, наиболее действенным способом показать несогласие является митинг 9 сентября во всех российских городах.

Алексей Навальный выступил против и заявляет, что для действующей власти референдум не выгоден, а согласие на его проведение будет дано только ради одного: основной причиной являются лживые репортажи по федеральным каналам. В прайм-тайм пропагандисты будут говорить о том, что люди с радостью будут работать дольше. Также политик высказал недоверие к главному организатору референдума Илье Свиридову, который баллотируется в мэры Москвы от партии «Справедливая Россия». По словам Навального, именно он стоит за обливанием зелёнкой, посыпанием мукой и брызганьем мочой на выставках.

Яна Белова