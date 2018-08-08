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| | Американская журналистка разозлилась из-за футболки на российском ТВ

Американская журналистка разозлилась из-за футболки на российском ТВ

Сегодня, 17:08

Американская журналистка Джулия Дэвис оставила гневный комментарий в микроблоге Twitter и получила порцию критики в свой адрес.

 

На телевидении РФ показали футболку с надписью: «Я лучше буду русским, чем демократом». Журналистка разозлилась не из-за фасона одежды, ее ошеломили слова на этом предмете, показанные во время популярной передачи. Подобные футболки впервые появились в предвыборную кампанию США, когда Дональда Трамп пробивался к власти. В основном такие майки покупали республиканцы. Джулия Дэвис считает необычным, что футболки с провокационными надписями так быстро оказались в России. Она убеждена, эту одежду выпустили в РФ с целью посадить на президентское кресло Трампа.

Пользователи Сети высмеяли американскую журналистку за ее домыслы. Некоторые юзеры в комментариях указали адреса сайтов, где официально можно приобрести футболку с такой надписью. Пользователи предлагают представительнице СМИ не провоцировать конфликт.


Домбровский Сергей
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