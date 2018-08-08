Защищает честь и достоинство: Савченко требует от Генпрокуратуры Украины гривну

Народная избранница Надежда Савченко подала заявление в суд с требованием компенсировать ей моральный ущерб в размере одной гривны. Депутат Рады обвиняет Генпрокуратуру Украины о распространении ложной информации о ней.

Надежда Савченко заявляет, что она не пыталась организовать теракт в Киеве, поэтому высказывания правоохранителей являются покушением на ее честь и достоинство. Ради восстановления хорошей репутации экс-летчица обратилась за поддержкой к служителям Фемиды. С их помощью Савченко хочет получить от Генпрокуратуры Украины одну гривну и тем самым защитить себя от критики, которая в последнее время звучит в ее адрес. Для депутата неважны материальные ценности, она больше печется о морали.

Сам факт передачи ей одной гривны сотрудниками Генпрокуратуры станет доказательством ошибочности обвинений. Савченко заподозрили в организации теракта в Киеве. Ее арестовали 23 марта на два месяца, а 14 июля она объявила бессрочную голодовку, выступая против произвола властей и требуя торжества справедливости.

Домбровский Сергей