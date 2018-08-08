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| | Глава ВВС Эстонии: Выпущенная истребителем Испании ракета могла упасть в России

Глава ВВС Эстонии: Выпущенная истребителем Испании ракета могла упасть в России

Сегодня, 16:25

7 августа пилот истребителя Испании Eurofighter Typhoon 2000 допустил серьезную ошибку, которая чуть не завершилась трагедией.

 

Летчик случайно выпустил ракету AIM-120 AMRAAM, а она могла упасть в России. Такое заявление сделал глава ВВС Эстонии Рииво Валге. Военный аналитик Вилль Роода говорит, что дело обошлось малой кровью. Ракета «воздух-воздух» могла на территории РФ сбить гражданский воздушный лайнер. Это повлекло бы за собой множество смертей. В итоге отношения между Москвой и Таллином значительно бы ухудшились. Вилль Роода убежден, прибалтийские республики должны сотрудничать с русскими генералами.

Сейчас в Эстонии наблюдаются большие скопления военной техники. В таких условиях вероятность совершения роковой ошибки увеличивается стократно. Эстонские генералы просто обязаны одним звонком предупреждать российских коллег о подобных инцидентах. Однако в реальности этого не происходит из-за напряженных отношений Москвы и Таллина. На этот раз трагедии чудом удалось избежать, но это не гарантирует безопасности в будущем.


Домбровский Сергей
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