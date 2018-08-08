Сразу три предложенных для пенсионного референдума вопроса одобрили в ЦИК

Одобрение соответствующих предложений будет зависеть от самих граждан.

В ЦИК в ходе заседания, прошедшего восьмого августа, были одобрены сразу три вопроса, предложенных для пенсионного референдума. Законным был признан вопрос для референдума, предложенный Ильёй Свиридовым, который представляет фракцию «Справедливая Россия». В вопросе, выдвинутом кандидатом в столичные мэры, граждане должны ответить, хотят ли они сохранить текущий возраст выхода на пенсию по старости в Российской Федерации по состоянию на первое июля нынешнего года. Также представители Центризбиркома одобрили включение в референдум вопроса, в котором россияне должны ответить, согласны ли они, чтобы возраст на получение страховой пенсии, установленный российским законодательством по состоянию на первое июня нынешнего года, не повышался.

Кроме того, в предстоящий референдум также включили вопрос о том, согласны ли граждане РФ с тем, что возраст, в котором россияне выходят на пенсию по старости, состоянию на первое июля нынешнего года не может быть увеличен. Заметим, в одном регионе не могут быть зарегистрированы две инициативные группы с вопросами для референдума, имеющими одинаковый смысл.

Александр Вест