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| | Американские сенаторы намерены признать Россию «спонсором терроризма»

Американские сенаторы намерены признать Россию «спонсором терроризма»

Сегодня, 14:08

Отечественные журналисты получили в свое распоряжение новые законопроект, разработанный специально членом Республиканской партии США Линдси Грэмом и тремя его коллегами.

 

Сенаторы предложили, в частности, называть и признать юридически Россию, как «государство – спонсор терроризма». Авторы инициативы утверждают, что Дональду Трампу следует поддержать усилия по противодействию якобы «российскому вмешательству в деятельность государственных учреждений США, а также помешать Москве нарушать демократические процессы в стране».

Сенаторы считают, что необходимо публично призвать российское правительство к возвращению территории Крыма в состав Украины и под контроль правительства соседней страны. Трамп должен посодействовать прекращению поддержки насилия на востоке Украины со стороны «сепаратистов», как назвали ополченцев американские сенаторы.

Также Москва, как говорится в проекте закона, должна отказаться от поддержки президента Сирии Башара Асада. В экономической части законопроекта предлагается ввести запрет на операции в США (и замораживание активов) семи российских банковских структур, уже находящихся в санкционном режиме, в том числе Сбербанка, ВТБ, ВЭБа и Промсвязьбанка.

Законопроект также предполагает объединение всех вводившихся отдельными актами антироссийских санкций в единый механизм, который в комплексе будет еще более жестким инструментом.


Николай Офицеров
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