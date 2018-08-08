В Сети назвали 5 самых фриковых невест «Давай поженимся»

Мнения

В Сети назвали 5 самых фриковых невест «Давай поженимся»

 Эти девушки запомнились зрителям вовсе не красотой и женственностью, а своими странностями и

Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO

От Редактора

Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO

На сегодняшний день девайс доступен по цене от $ 139.99. 

Сюжеты:

Бузова скоро «ку-ку». Звезда Comedy Women Федункив пугает коллегу из «Дома-2» психбольницей «Залетела»: Невесту рэпера T-killah подозревают в беременности Сексологи назвали болезни, вызывающие неприятные ощущения при сексе Кортни Кардашьян рассталась с молодым бойфрендом из-за его измены Фильм о чирлидерах оказался любимым у Меган Маркл В Кирове мужчина представился императором Леонидом I и поджёг грузовик, чтобы согреться Новая технология Google может вторгнуться в частную жизнь В Сети назвали 5 самых фриковых невест «Давай поженимся» Смартфоны Galaxy J5 Prime и Galaxy Xcover 4 получат крупное обновление Бедный мальчик воссоздал игровую консоль из подручных материалов Учёные приблизились к созданию лекарства от болезни Альцгеймера и диабета второй степени Ученые: Физическая активность поможет пенсионерам снизить риск сердечных заболеваний
| | Новая реальность: Глава Пентагона назвал космос театром военных действий

Новая реальность: Глава Пентагона назвал космос театром военных действий

Сегодня, 12:28

В настоящее время космос можно использовать для ведения вооруженной борьбы, подобно морю, воздуху и суше. Такое заявление сделал глава Пентагона Джеймс Мэттис.

 

Глава США Дональд Трамп приказал министру обороны страны создать качественный род войск – военно-космические силы. Мэттис с радостью воспринял эту идею. Сейчас космос является театром предстоящих военных действий. Наступает новая реальность, когда вооруженное противостояние в основном будет вестись там. На плохую защищенность американских космических объектов указывал руководитель NASA Джим Брайденстайн. Он убежден, потеря GPS-сигнала повлечет за собой настоящую катастрофу для США.

В конгрессе Соединенных Штатов выступили за предложение создать космические средства для перехвата баллистических ракет. Во внешнем ведомстве России отрицательно отнеслись к такому решению, поскольку оно грозит обернуться гонкой вооружений. Лидеры стран БРИКС просят не делать из космоса площадку для конфронтации.


Домбровский Сергей
Новости по теме
В США рассказали, когда выведут армию из Сирии
В США рассказали, когда выведут армию из Сирии

США не станут выводить свои войска из Сирии, пока ситуацию в регионе полностью не урегулируют. Об этом рассказал глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Глава Пентагона назвал условие для ослабления давления на КНДР
Глава Пентагона назвал условие для ослабления давления на КНДР

Джеймс Мэттис заявил, что международное давление на Северную Корею снизиться, если правительство КНДР начнет денуклеаризацию. Об этом заявил министр обороны…

Трамп приказал Пентагону сформировать космические силы США
Трамп приказал Пентагону сформировать космические силы США

 Президент считает, недостаточно одного присутствия страны на орбите, когда речь идет о ее обороне. В связи с этим он считает важным получить превосходство и…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости