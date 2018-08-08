Новая реальность: Глава Пентагона назвал космос театром военных действий

В настоящее время космос можно использовать для ведения вооруженной борьбы, подобно морю, воздуху и суше. Такое заявление сделал глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Глава США Дональд Трамп приказал министру обороны страны создать качественный род войск – военно-космические силы. Мэттис с радостью воспринял эту идею. Сейчас космос является театром предстоящих военных действий. Наступает новая реальность, когда вооруженное противостояние в основном будет вестись там. На плохую защищенность американских космических объектов указывал руководитель NASA Джим Брайденстайн. Он убежден, потеря GPS-сигнала повлечет за собой настоящую катастрофу для США.

В конгрессе Соединенных Штатов выступили за предложение создать космические средства для перехвата баллистических ракет. Во внешнем ведомстве России отрицательно отнеслись к такому решению, поскольку оно грозит обернуться гонкой вооружений. Лидеры стран БРИКС просят не делать из космоса площадку для конфронтации.

Домбровский Сергей