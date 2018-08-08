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| | Содержание переданного Путиным Трампу документа рассекретили в сети

Содержание переданного Путиным Трампу документа рассекретили в сети

Сегодня, 09:03

Пока источник утечки остается неизвестным. Однако, издание Politico отмечает, что к этому могут быть причастны официальные российские лица, которые принимали участие в организации встречи.

 

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи, проведенной в Хельсинки, решил передать Дональду Трампу ряд инициатив в сфере контроля над распространением вооружений. Именно об этом рассказали представители Politico в слитом в сеть содержании документации со ссылкой на соответствующий документ.

Документ носит название «Диалог по вопросам контроля над вооружениями». Москва предлагает более чем на пять лет продлить российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Подписан он был еще в 2010 году Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году. Также в нем значится возможность продления в 2020, спустя десять лет.

В переданном меморандуме содержится также описание совместных мер по предотвращению каких-либо инцидентов при военной деятельности в Европе. При этом, в данной сфере должна вырасти транспарентность и доверие.

Среди инициатив также идея заключения нового договора по ограничению размещения вооружений в космическом пространстве. В документе Москва предлагает приступить к переговорам формата «2+2». К нему допустят глав внешнеполитических, а также оборонных ведомств двух стран с целью определения «дестабилизирующего вооружения», дабы взять его под контроль.


Николай Офицеров
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