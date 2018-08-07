Трамп вводит санкции против Ирана, чтобы добиться «мира во всем мире»

Все компании, имеющие связи с иранскими партнёрами, не смогут вести бизнес на территории США.

Глава правительства США Дональд Трамп вводит против Ирана новые санкции, из-за которых все компании, как-либо связанные с Ираном, потеряли возможность ведения бизнеса на территории США. По словам американского президента, при помощи очередных ограничительных мер он всего лишь пытается добиться «мира во всем мире». Кроме того, в ноябре Трамп пообещал вывести санкции на «новый уровень».

Таким образом, сегодня США возобновило санкции относительно Ирана, снятые в 2015 году. Второй пакет ограниченных мер Вашингтон планирует ввести с ноября нынешнего года.

Начиная с сегодняшнего дня, Иран не имеет права приобретать валюту в долларовом эквиваленте, начали действовать ограничения относительно торговли драгоценными металлами, а также сталью, углем и алюминием. Кроме того, появился запрет на совершение транзакций с иранским реалом, а также на проведения операций с иранским госдолгом.