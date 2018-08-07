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Певец Александр Буйнов встретился с волонтерами штаба Сергея Собянина

Сегодня, 21:02

Исполнитель выступил перед присутствовавшими с речью, как доверенное лицо кандидата в мэры Москвы.

Российский певец Александр Буйнов встретился с волонтерами штаба Сергея Собянина, перед которыми выступил в качестве доверенного лица кандидата в мэры российской столицы. Исполнитель призвал всех мужчин, проживающих в Москве, «встать с дивана» в день проведения выборов и пойти проголосовать за своего кандидата.

Буйнов сообщил, что внешнее преображение столицы РФ состоялось, Москва могла «вернуть себе лицо». Среди перемен певец вспомнил про пешеходные зоны, дорожки для велосипедов, а также упомянул, что автомобильные развязки теперь перемещены из центра Москвы. Буйнов напомнил и про реставрационные работы с фасадами домов города, благодаря которым столице удалось сохранить «свою старину».

Выборы мэра города Москва состоятся 9 сентября. Из 33 желающих зарегистрировали пятерых кандидатов, среди которых, кроме Собянина, есть представитель партии «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ, а также «Союза горожан».


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