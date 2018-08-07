Глава Грузии: Россия начала оккупировать нас еще в 1991 году

Россия просто-напросто выжидала момент, когда в Грузии начнется военный конфликт, считает он.

Руководитель Грузии Георгий Маргвелашвили сообщил о стране, которая виновата в отходе Абхазии и Южной Осетии от республики. Маргвелашвили заявил, что во всем инциденте виновата РФ, так как они планировали оккупировать республику еще в 1991-1992 годы.

Президент Грузии отмечает, что все действия России полностью нарушают международные нормы. Георгий Маргвелашвили считает, что РФ ведет себя агрессивно по отношении к Грузии. Также чиновник заявил, что республику начали оккупировать еще в 1991-1992 годы, а не в 2008. При помощи гибридной войны России удалось отделить от Грузии целых два региона.

Стоит отметить, что 7 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обвинил экс-руководителя Грузии Михаила Саакашвили в совершении военных действий в Южной Осетии. Конфликт произошел 8 августа 2008 года.

Российские военные совершили атаку в Южной Осетии, так как грузинские войска уничтожали мирных жителей региона.