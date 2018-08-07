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| | Порошенко запретил распространять информацию о своем отпуске в Испанию

Порошенко запретил распространять информацию о своем отпуске в Испанию

Сегодня, 18:32

Глава Украины Петр Порошенко позвонил журналистке телеканала ТСН и запретил ей готовить репортаж об отпуске в Испании, назвав эту информацию ложной.

 

Представительница СМИ Ольга Василевская хотела распространить данные о том, как нашла президента на самой высокой горе в Марбелье. Порошенко посоветовал журналистке не публиковать ложные сведения. Он сейчас якобы находится в своем рабочем кабинете в Киеве. Порошенко не ходит в отпуск уже несколько лет, поскольку ситуация в стране сложная, поэтому приходится постоянно решать текущие вопросы. В Испанию в последнее время лидер Украины приезжал исключительно с официальными визитами. Правда в его пресс-службе почему-то сообщили о частной поездке Порошенко в Европу.

Президент не стал общаться с журналисткой, он не захотел отвечать на ее вопросы, а гневно бросил трубку телефона. Ранее Порошенко уличили в отдыхе с семьей на Мальдивах. Руководитель государства признался, что немного расслабился на островах, но делал это за свой счет, поэтому бюджет страны не понес убытков.


Домбровский Сергей
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