СМИ: Британия и Норвегия будут совместно мониторить подлодки РФ

Действие направлено на укрепление защиты НАТО.

Британия провела переговоры с Норвегией. Государства решили, что их вооруженные силы должны объединиться, чтобы совместно мониторить действия подлодок РФ, которые расположены в Атлантике. О такой информации сообщает Минобороны Великобритании.

Страны намерены следить за субмаринами при помощи специальных лайнеров - Boeing P-8A Poseidon. Техника была куплена у США. Сейчас в Британии таких самолетов 9, а в Норвегии 5.

Военные силы будет мониторить за P-8A. Цель такой манипуляции: повышение безопасности в северной части Атлантики и защита НАТО.

Стоит отметить, что в 2019 году Великобритания обзаведется первым американским военным самолетом. Технику намерены хранить на месте королевских ВВС, в городе Лоссимут (Шотландия).