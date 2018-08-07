Путин в Крыму вызвал галлюцинации в Киеве

Появление «двойника» президента стало главной темой обсуждения в Сети.

Побывав в Крыму, глава России Владимир Путин явно вызвал галлюцинации у многих политических деятелей в Киеве, где стали рассказывать о его якобы «двойном» появлении на полуострове. В соцсетях в центре жаркого обсуждения оказалась публикация Алексея Голобуцкий, являющегося политтехнологом. Он разместил два снимка, на которых запечатлён Путин. Голобуцкий заявил, что обе фотографии были сделаны практически одновременно. Автор данного поста даже разместил ссылку, в которой, по его словам, размещены оба снимка. Однако, многие пользователи поспешили выразить своё негодование, не обнаружив в указанном источнике второй фотографии, которую Голубицкий попросту взял из открытых источников.

В субботу в Крыму практически одновременно засветились два разных Путина: один - в церкви, второй - в театре, на оперном... Gepostet von Алексей Голобуцкий am Sonntag, 5. August 2018

В Сети начали публиковать разнообразные шутки, обыгрывая ситуацию, в которой газа Украине не хватает потому, что его употребляют такие политтехнологи, публикующие сведения о своих галлюцинациях. Вскоре в аккаунте Алексея Голобуцкого появилась запись, в которой политтехнолог торжественно подытожил, что его предыдущая публикация вызвала ажиотаж у так называемых лапотников.

Александр Вест