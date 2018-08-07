Еврокомиссия потребовала сократить выдачу «золотых паспортов» гражданам РФ, СНГ и КНР

В органе ЕС опасаются, что такого рода документами может воспользоваться «криминал» для отмывания денег и создания угрозы безопасности Евросоюза.

Журнал Der Spiegel проинформировал, что Еврокомиссия потребовала от стран-членов ЕС проявлять большую осторожность при выдаче так называемых «золотых паспортов» жителям третьих стран и сократить выдачу этих документов гражданам РФ, СНГ и КНР. Еврокомиссар по юстиции Вера Юрова объяснила этой угрозой использования «золотых паспортов» криминальными элементами для отмывания денег и создания опасности для ЕС. Она акцентировала, что в последнее время увеличивается количество документов, выдаваемых гражданам третьих стран в обмен на вложения в экономку или недвижимость страны. Особенно «накаленная» ситуация в Греции, Мальте и Кипре, где часто за инвестиции себе «покупают» «золотые паспорта» граждане РФ, СНГ и КНР.

Юрова уточнила, что новые директивы ЕК по данному вопросу будут разработаны осенью. Они не коснуться вопроса о присвоении гражданства и выдачи вида на жительства в отдельных странах.

Виктория Озерова