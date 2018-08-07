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| | Порошенко на законодательном уровне закрепит воинское приветствие «Слава Украине!»

Порошенко на законодательном уровне закрепит воинское приветствие «Слава Украине!»

Сегодня, 14:57

Слухи об этом ходили уже достаточно давно, однако только сейчас информация относительно этого была подтверждена источниками, близкими к администрации президента.

 

Петр Порошенко поручил заняться разработкой законопроекта, который предусматривает замену военного приветствия ВСУ советского образца «Здравствуйте, товарищи!» и «Здравия желаю!» на «Слава Украине!» и «Героям слава!». Информацию об этом подтвердил также министр обороны Украины Степан Полторак.

«Президентом Украины было дано поручение подготовить изменения в закон Украины, которым утверждаются воинские уставы. Таким образом будет определено, как надо здороваться. Подобные предложения готовятся, и я надеюсь, что уже после выхода с каникул нардепы примут это в целом», - заявил глава министерства.

Полторак при этом назвал зарегистрированный ранее законопроект по этому поводу «сырым». По его словам, обновленная версия уже практически готова. Субъектом законодательной инициативы будет выступать президент Украины.

Также министр подтвердил, что во время военного парада в День Независимости в Киеве 24 августа, как воинское приветствие будет использоваться «Слава Украине!» и «Героям слава!». Полторак также отметил, что во время проведения парада украинцы смогут показать, что «это более наше и более украинское».

Впервые лозунги «Слава Украине! Героям слава!» применились не во время Евромайдана, как считают многие, а еще в период Второй мировой войны. Именно тогда члены ОУН* и УПА* использовали данные фразы с вытянутой вверх правой рукой в качестве секретного приветствия внутри организаций.


* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
Николай Офицеров
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