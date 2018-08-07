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| | Порошенко обеспокоен «вмешательством» России в украинские выборы

Порошенко обеспокоен «вмешательством» России в украинские выборы

Сегодня, 12:13

В связи с этим он поручил Совету национальной безопасности и обороны провести отдельное заседание, посвященное этой теме. Президент Украины также отметил, что в Брюсселе, Вашингтоне и других западных столицах не сомневаются в подготовке Кремлем соответствующих мероприятий.

 

Во вторник, 7 августа, президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook-аккаунте разместил очередную провокационную публикацию. На этот раз украинский лидер выразил свою обеспокоенность «вмешательством» России в украинские президентские выборы, которые должны пройти весной следующего года. В публикации он отметил, что в Бельгии, США и других западных странах не сомневаются в том, что Москва подготавливает соответствующую кампанию, в связи с чем он поручает СНБО провести отельное заседание по противодействию вмешательства в выборы. Он также отметил, что Украина должна быть готова оказать сопротивление «гибридным вызовам демократическому волеизъявлению» ее граждан.

Политолог Владимир Жарихин уже прокомментировал ситуацию. Он считает, что заявления украинского резидента единственный шанс для него самого отменить предстоящие выборы и остаться у власти.


Виктория Озерова
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