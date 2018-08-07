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| | Юлия Тимошенко рассказала, что держит экономику Украины на плаву

Юлия Тимошенко рассказала, что держит экономику Украины на плаву

Сегодня, 10:50

Юлия Тимошенко рассказала, что держит экономику Украины на плаву Бывший премьер-министр, а сейчас лидер партии «Батькивщина» и кандидат в президенты, поделилась своими размышлениями по этому поводу на страничке в Facebook.

 

По ее словам, власти Украины могут объяснять любые явления, хоть положительные, хоть негативные, «чем угодно».

«Плохие дороги – это у нас особенности ландшафта и локальные сдвиги почвы, постоянные задержки с выплатами пенсий – это «разрывы», коррупция – это несовершенство законодательства, а инфляцию – жарой летом», - утверждает Тимошенко.

Тимошенко уверяет, что действительно продолжают держать экономику Украины на плаву те украинцы, которые уехали за рубеж. Они за минувший год принесли государству более 5 миллиардов евро.

«Они простые люди, но вопреки всем трудностям заботятся о своих семьях и стране. У них отсутствуют разрывы в платежах и прочая абракадабра в объяснениях», - отметила Тимошенко.

Политик также добавила, что единственное, чего власть не может прояснить – это того, почему же ей все лучше живется, а вот людям – напротив.

«По телевизору все хорошо, а в холодильниках – не очень. Есть 144 реформы, но никакого результата», - резюмировала Тимошенко.


Николай Офицеров
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