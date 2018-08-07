Украина пришла в ужас от последствий возможного закрытия границ с Россией

Интересно и то, что с предупреждением относительно оплошности этого шага выступил депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук, радикально настроенный к РФ.

Он уверяет, что украинскую экономику тогда не удастся спасти уже абсолютно ничем, потому как в случае возможного закрытия границы с Россией, финансовая часть страны окончательно рухнет. Мосийчук убежден, что Украину ожидают действительно ужасные последствия, если это произойдет. Депутат отметил, что закрытие железнодорожного сообщения нанесет еще один сокрушительный удар по рынку труда Украины, ведь масса людей задействована на данном маршруте.

Помимо этого, украинцы, которые работают за границей не смогут бывать дома. Мосийчук убежден, что закрытие границы это также ущерб всему хозяйственному сектору экономики. Народный избранник считает, что экономика Украины находится в настолько плохом состоянии из-за «попрошаек», но если закрыть границы, то она рухнет окончательно.

Также Мосийчук задался вопросом, как людям, а именно гражданам Украины, добираться домой при негативном сценарии: «Почтой или бандеролью?», иронически отметил он. Ранее украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что кабмин Украины может рассмотреть вопрос о прекращении железнодорожного сообщения с Россией в ближайшее время.

Николай Офицеров