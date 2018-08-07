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| | Исчезновение Порошенко на Украине объяснили частной поездкой в ЕС

Исчезновение Порошенко на Украине объяснили частной поездкой в ЕС

Сегодня, 08:33

С прессой пообщались представители администрации президента.

 

Журналисты обратили внимание на то, что в течение последних недель Петра Порошенко не наблюдается в информационном пространстве. Его «исчезновение» в администрации объяснили частной поездкой в ЕС. За все это время он не появлялся на людях или же в эфире телевидения после 28 июля, когда он принимал участие в крестном ходе верующих Украинской православной церкви при Киевском патриархате в Киеве.

«С 29 июля по 5 августа президент отправился с частной поездкой в Евросоюз для проведения ряда встреч», - заявили представители администрации президента.

Также они отметили, что эту поездку Порошенко оплатил с собственного счета. Государственный бюджет от разъездов украинского президента, как отмечалось, никак не пострадал. Также опровергнута информация о том, что Порошенко находился с различными известными украинцами на собственной вилле в Испании.

В то же время представители президента отказались давать ответ о цели частной поездки, уточняя куда именно уехал Порошенко и, самое главное, где он находится на данный момент и чем занимается.


Николай Офицеров
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