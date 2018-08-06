Глава «Роскосмоса» Рогозин рассказал, как поднять космическую сферу

Бывший вице-премьер посетил Ярославский радиозавод, где выступил на церемонии запуска корпуса сборки модулей полезной нагрузки для отечественных спутников.

По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возродить российскую космическую отрасль можно лишь привлекая частных инвесторов. Кроме этого, отечественным заводам, производящим спутники, нужно перейти к серийному производству для обеспечения страны едиными связью и навигацией. Руководитель госкорпорации считает нужным создание совместного предприятия с АФК «Системой» для массовой сборки космических аппаратов.

Ранее Рогозин сопоставил космос с религией и рассказал о «10 заповедях госкорпорации»: норм, имеющих большое значение для деятельности «Роскосмоса». В их числе формирование единой технической политики сферы, контроль заказов и «Отче наш» контроль выполнения государственного оборонзаказа.

Никита Готский