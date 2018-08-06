Эксперты: Степаненко не видела в Петросяне отца своих детей

Мнения

Эксперты: Степаненко не видела в Петросяне отца своих детей

 Именно по этой причине, как считают специалисты, наследников артистка и не оставила. В то же время

Королевские креветки и мидии: Бузова с огромными тарелками предложила объедки самым дотошным фанатам

От Редактора

Королевские креветки и мидии: Бузова с огромными тарелками предложила объедки самым дотошным фанатам

Певица предложила подписчикам угадать, где откроется ее новый ресторан. За правильные ответы

Сюжеты:

«Любимый снимок»: Ольга Орлова опубликовала эксклюзивное фото с Жанной Фриске Ученые создали невидимые динамик и микрофон, которые можно нанести на руку Шнуров рассказал о планах спеть дуэтом «Даже когда была беременна»: Мужа Ани Лорак разоблачили в нескольких изменах «Забила на себя»: Лена Миро жестко раскритиковала Елену Степаненко Сбежавшие из дома престарелых пенсионеры побывали на рок-фестивале В Ирландии нашли послание для немецких самолетов Гитлера Пинк с гастаральным вирусом экстренно госпитализировали в Сиднее Неумная шутка: Юрий Лоза прокомментировал развод Петросяна и Степаненко По последним данным от взрыва бензовоза в Болоньи пострадали не менее 70 человек Facebook требует от банков данные о счете пользователей Доберман Кендалл Дженнер покусал четырехлетнего ребенка
| | Глава «Роскосмоса» Рогозин рассказал, как поднять космическую сферу

Глава «Роскосмоса» Рогозин рассказал, как поднять космическую сферу

Вчера, 19:43

Бывший вице-премьер посетил Ярославский радиозавод, где выступил на церемонии запуска корпуса сборки модулей полезной нагрузки для отечественных спутников.

По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возродить российскую космическую отрасль можно лишь привлекая частных инвесторов. Кроме этого, отечественным заводам, производящим спутники, нужно перейти к серийному производству для обеспечения страны едиными связью и навигацией. Руководитель госкорпорации считает нужным создание совместного предприятия с АФК «Системой» для массовой сборки космических аппаратов.

Ранее Рогозин сопоставил космос с религией и рассказал о «10 заповедях госкорпорации»: норм, имеющих большое значение для деятельности «Роскосмоса». В их числе формирование единой технической политики сферы, контроль заказов и «Отче наш» контроль выполнения государственного оборонзаказа.


Никита Готский
Новости по теме
Вице-премьер Рогозин собирается приехать в Самару
Вице-премьер Рогозин собирается приехать в Самару

На 14 марта у вице-премьера Дмитрия Рогозина запланирован визит в Самарскую область. О предстоящем приезде замглавы российского правительства и руководителя…

Рогозин: Центр Хруничева продолжит создавать ракеты «Ангара-А3»
Рогозин: Центр Хруничева продолжит создавать ракеты «Ангара-А3»

 Создание боеголовок «Протон» завершат после выполнения всех контрактных обязательств, а далее будут производить другую серию.

Учёные изобрели космическую катапульту
Учёные изобрели космическую катапульту

Представители американской компании SpinLaunch разрабатывают инновационную систему запуска ракет и спутников прямо в космос посредством разгона полезной…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости