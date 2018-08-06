Азаров разоблачил ложь Порошенко про освобождение Крыма

Исторические данные противоречат словам украинского президента, что заметил бывший премьер-министр Украины.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров был удивлен словами президента Украины Петра Порошенко про 100-летие освобождения Крыма. Политик разоблачил ложь главы украинского правительства благодаря статье историка Сергея Тулякова.

22 апреля Верховная рада Украины постановила праздновать освобождение от большевиков в 1918 году. В этом году армия Украинской народной республики вторглась на полуостров с целью присоединения Крыма и захвата Черноморского флота, но как раз в это время австро-венгерские и германские войска оккупировали значительную часть территории Украины и подошли к Крыму.

Берлин поставил перед УНР ультиматум покинуть полуостров, к тому же он по Брестскому мирному договору от 1918 года не является украинской территорией. В итоге украинская армия покинула Крым, не освободив его от большевиков. К 1 мая полуостров оккупировали войска Германии и Австро-Венгрии.