Эксперты: Степаненко не видела в Петросяне отца своих детей

Мнения

Эксперты: Степаненко не видела в Петросяне отца своих детей

 Именно по этой причине, как считают специалисты, наследников артистка и не оставила. В то же время

Королевские креветки и мидии: Бузова с огромными тарелками предложила объедки самым дотошным фанатам

От Редактора

Королевские креветки и мидии: Бузова с огромными тарелками предложила объедки самым дотошным фанатам

Певица предложила подписчикам угадать, где откроется ее новый ресторан. За правильные ответы

Сюжеты:

«Любимый снимок»: Ольга Орлова опубликовала эксклюзивное фото с Жанной Фриске Ученые создали невидимые динамик и микрофон, которые можно нанести на руку Шнуров рассказал о планах спеть дуэтом «Даже когда была беременна»: Мужа Ани Лорак разоблачили в нескольких изменах «Забила на себя»: Лена Миро жестко раскритиковала Елену Степаненко Сбежавшие из дома престарелых пенсионеры побывали на рок-фестивале В Ирландии нашли послание для немецких самолетов Гитлера Пинк с гастаральным вирусом экстренно госпитализировали в Сиднее Неумная шутка: Юрий Лоза прокомментировал развод Петросяна и Степаненко По последним данным от взрыва бензовоза в Болоньи пострадали не менее 70 человек Facebook требует от банков данные о счете пользователей Доберман Кендалл Дженнер покусал четырехлетнего ребенка
| | Азаров разоблачил ложь Порошенко про освобождение Крыма

Азаров разоблачил ложь Порошенко про освобождение Крыма

Вчера, 18:14

Исторические данные противоречат словам украинского президента, что заметил бывший премьер-министр Украины.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров был удивлен словами президента Украины Петра Порошенко про 100-летие освобождения Крыма. Политик разоблачил ложь главы украинского правительства благодаря статье историка Сергея Тулякова.

22 апреля Верховная рада Украины постановила праздновать освобождение от большевиков в 1918 году. В этом году армия Украинской народной республики вторглась на полуостров с целью присоединения Крыма и захвата Черноморского флота, но как раз в это время австро-венгерские и германские войска оккупировали значительную часть территории Украины и подошли к Крыму.

Берлин поставил перед УНР ультиматум покинуть полуостров, к тому же он по Брестскому мирному договору от 1918 года не является украинской территорией. В итоге украинская армия покинула Крым, не освободив его от большевиков. К 1 мая полуостров оккупировали войска Германии и Австро-Венгрии.


Новости по теме
Порошенко снова переписал историю Крыма
Порошенко снова переписал историю Крыма

Украинский президент Пётр Порошенко решил снова сменить ход истории Крыма. На этот раз он упомянул 29 апреля 1918 года, отметив, что 100 лет назад над…

Азаров рассказал, почему украинцы не доверяют Порошенко
Азаров рассказал, почему украинцы не доверяют Порошенко

 Бывший премьер-министр Украины дал свой комментарий по поводу проведенного накануне опроса социологической группы «Рейтинг».

Порошенко: Киев не примет украинские корабли от России без Крыма
Порошенко: Киев не примет украинские корабли от России без Крыма

Глава Украины Петр Порошенко прокомментировал предложение президента России Владимира Путина вернуть корабли, находящиеся на полуострове. По словам Порошенко,…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости