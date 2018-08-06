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| | Порошенко «нашелся» в ресторане Киева Manu

Порошенко «нашелся» в ресторане Киева Manu

Вчера, 17:34

Главу украинского государства увидел политтехнолог Ярослав Макитра, когда проводил время в компании своих друзей.

Якобы пропавшего Петра Порошенко обнаружили в одном из киевских ресторанов вместе с родственниками. Макитра признается о некорректности фотографирования украинского президента, но не жалеет о содеянном, так как запечатлел Порошенко в публичном месте. Посетил высокопоставленный политик заведение Manu.

Прежде пресса сообщала, что Порошенко не выходил на работу после завершения крестного хода Киевского патриархата. Предполагалось, что он мог отправиться в отпуск за рубеж, другая версия гласила, что он остался на Украине.

Определенное время назад украинская общественность возмутилась после того, как президент страны отправился отдыхать на Мальдивы в то время, когда жители Украины страдают от экономического кризиса, а на востоке ведется война. Не так давно в СМИ появились данные о поисках окружением Порошенко новой базы отдыха для него. Сообщалось о некоем курорте на берегу Азовского моря, который тем не менее не понравился президенту.


Никита Готский
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