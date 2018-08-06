Гройсман призвал жителей Украины экономить газ для независимости от России

Премьер-министр хочет видеть страну энергонезависимой, дабы в будущем не пришлось приобретать «голубое топливо» в соседних государствах.

Как написал председатель украинского правительства Владимир Гройсман в Facebook, для достижения энергетической независимости необходимо потреблять такое количество газа, сколько его добывают. Иначе говоря, премьер намекает, дабы рядовые жители Украины меньше пользовались важным для жизни ресурсом.

Ранее Гройсман сообщал, что стране нужно прекратить импортировать газ и не допускать зависимость от «Газпрома». По его словам, он постоянно удивлялся, как Украина, обладающая большими запасами природного газа, приобретала его в РФ, а при наступлении зимы Киев «преклонял голову и колено», после чего «полз в Москву», договариваясь о стоимости природного ресурса.

Три года назад Украина перестала покупать газ в России и увеличила импорт из некоторых восточноевропейских государств, получающих топливо из РФ. В результате Киев стал приобретать все тот же российский газ, но по более высокой цене.

Никита Готский