Запретить смотреть в сторону РФ: В Сети высмеяли идею Украины о запрете поездов между Россией

Пользователи считают, что запрет очень бесполезное мероприятие, вредящее самим украинцам.

Недавно появилась новость о том, что власти Украины собираются в скором времени прекратить железнодорожное сообщение с Россией. В Сети к этой информации проявили значительный интерес, однако пользователи только высмеяли идею нового запрета, которую многие считают неразумной и достаточно бесполезной. Комментаторы даже предлагают украинским властям запретить населению страны и смотреть в сторону РФ, не то что ездить туда, или же разобрать рельсы, чтобы точно никто не сбежал из Украины.

Во-первых, кроме как на поездах, граждане Украины все еще свободно, пусть и с меньшим комфортом, могут доехать на автомобилях, маршрутках и автобусах. Отмена поездов в Россию приведет всего лишь к увеличению курсирующих между странами автобусов, а количество пассажиров не уменьшится. Во-вторых, отказ от железнодорожного сообщения еще больше отяготит жизнь тех украинцев, которые отравляются в российские города на заработки. Кто-то из комментаторов привел данные официальной статистки: около 4 млн граждан Украины едут в Россию именно с целью трудоустройства.

В то же время неподконтрольные Киеву территории, напротив, стремятся наладить сообщение с Россией. В самопровозглашенной ДНР уже сообщили о намерении начать пассажирские перевозки железной дорогой в РФ.