Эксперты: Степаненко не видела в Петросяне отца своих детей

Мнения

Эксперты: Степаненко не видела в Петросяне отца своих детей

 Именно по этой причине, как считают специалисты, наследников артистка и не оставила. В то же время

Королевские креветки и мидии: Бузова с огромными тарелками предложила объедки самым дотошным фанатам

От Редактора

Королевские креветки и мидии: Бузова с огромными тарелками предложила объедки самым дотошным фанатам

Певица предложила подписчикам угадать, где откроется ее новый ресторан. За правильные ответы

Сюжеты:

«Любимый снимок»: Ольга Орлова опубликовала эксклюзивное фото с Жанной Фриске Ученые создали невидимые динамик и микрофон, которые можно нанести на руку Шнуров рассказал о планах спеть дуэтом «Даже когда была беременна»: Мужа Ани Лорак разоблачили в нескольких изменах «Забила на себя»: Лена Миро жестко раскритиковала Елену Степаненко Сбежавшие из дома престарелых пенсионеры побывали на рок-фестивале В Ирландии нашли послание для немецких самолетов Гитлера Пинк с гастаральным вирусом экстренно госпитализировали в Сиднее Неумная шутка: Юрий Лоза прокомментировал развод Петросяна и Степаненко По последним данным от взрыва бензовоза в Болоньи пострадали не менее 70 человек Facebook требует от банков данные о счете пользователей Доберман Кендалл Дженнер покусал четырехлетнего ребенка
| | Запретить смотреть в сторону РФ: В Сети высмеяли идею Украины о запрете поездов между Россией

Запретить смотреть в сторону РФ: В Сети высмеяли идею Украины о запрете поездов между Россией

Вчера, 15:33

Пользователи считают, что запрет очень бесполезное мероприятие, вредящее самим украинцам.

Недавно появилась новость о том, что власти Украины собираются в скором времени прекратить железнодорожное сообщение с Россией. В Сети к этой информации проявили значительный интерес, однако пользователи только высмеяли идею нового запрета, которую многие считают неразумной и достаточно бесполезной. Комментаторы даже предлагают украинским властям запретить населению страны и смотреть в сторону РФ, не то что ездить туда, или же разобрать рельсы, чтобы точно никто не сбежал из Украины.

Во-первых, кроме как на поездах, граждане Украины все еще свободно, пусть и с меньшим комфортом, могут доехать на автомобилях, маршрутках и автобусах. Отмена поездов в Россию приведет всего лишь к увеличению курсирующих между странами автобусов, а количество пассажиров не уменьшится. Во-вторых, отказ от железнодорожного сообщения еще больше отяготит жизнь тех украинцев, которые отравляются в российские города на заработки. Кто-то из комментаторов привел данные официальной статистки: около 4 млн граждан Украины едут в Россию именно с целью трудоустройства.

В то же время неподконтрольные Киеву территории, напротив, стремятся наладить сообщение с Россией. В самопровозглашенной ДНР уже сообщили о намерении начать пассажирские перевозки железной дорогой в РФ.


Новости по теме
Пользователи соцсетей посмеялись над закрытием рек для судов России
Пользователи соцсетей посмеялись над закрытием рек для судов России

Киев желает запретить российским судам входить во внутренние воды Украины. Такое решение вызвало смех у пользователей интернета.

Убытки в одну гривну: Украина прекращает железнодорожное сообщение с Россией
Убытки в одну гривну: Украина прекращает железнодорожное сообщение с Россией

 Политики Украины готовы прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Такое заявление сделал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Власти Украины разорвали программу экономического сотрудничества с Россией
Власти Украины разорвали программу экономического сотрудничества с Россией

21 марта состоялось совещание кабмина Украины, где было утверждено постановление завершить экономическое сотрудничество с Россией.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости