МИД Украины выражает протест в связи с посещением Путиным Крыма

Киев считает поездку главы российского государства на полуостров «несогласованной», называя такие визиты «нарушением территориальной целостности» страны.

Украинский МИД выражает протест в связи с посещением Путиным Крыма. Местные власти охарактеризовали поездку российского президента «пренебрежением» с его стороны к международным нормам и обязательствам, которые заключала РФ. Украинские дипломаты по-прежнему считают полуостров и Севастополь своей территорией, добавляя, что это признало все «международное общество».

Два дня назад Владимир Путин посетил Крым, где ознакомился с работами над музейным и театральным комплексами в Севастополе. Также кремлевский лидер посетил музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе» и пообщался с его представителями.

Ранее сообщалось о планах МИД Украины запретить въезд министру Венгрии по закарпатским делам Иштвану Греже въезд на Украину, если в Будапеште не объяснят его официальное положение. В ведомстве при этом подчеркнули о нежелании в действительности делать это.

Никита Готский