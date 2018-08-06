Наконец-то: Светлана Лобода презентовала клип на песню SuperSTAR

Мнения

Наконец-то: Светлана Лобода презентовала клип на песню SuperSTAR

 Видеоролик появился сегодня на канале YouTube и набрал за несколько часов более 30 тыс просмотров.

«Ура! Я дома»: Голый Алексей Панин шлет привет с нудистского пляжа

От Редактора

«Ура! Я дома»: Голый Алексей Панин шлет привет с нудистского пляжа

Актер отправился отдыхать в нужное место.

Сюжеты:

Возле Севастополя поймали смертоносную рыбу фугу из Японии Запретить смотреть в сторону РФ: В Сети высмеяли идею Украины о запрете поездов между Россией Google заставил владельцев Android серьезно поволноваться В Омске тендер на поставку наручников полиции выиграл секс-шоп После пластики попы участница «Дом-2» проснулась «жирной» Вдове Дмитрия Марьянова до сих пор не объяснили, почему умер муж У Владимира Винокура умерла 96-летняя мать МИД Украины выражает протест в связи с посещением Путиным Крыма Лолита показала повзрослевшую дочь в купальнике Хамовнический суд Москвы принял встречный иск Петросяна к Степаненко «Пьяная что ли?»: Волочкова в пошлом платье продемонстрировала мужскую фигуру Джигурда заступился за Пугачёву в конфликте с Малаховым
| | МИД Украины выражает протест в связи с посещением Путиным Крыма

МИД Украины выражает протест в связи с посещением Путиным Крыма

Сегодня, 14:54

Киев считает поездку главы российского государства на полуостров «несогласованной», называя такие визиты «нарушением территориальной целостности» страны.

Украинский МИД выражает протест в связи с посещением Путиным Крыма. Местные власти охарактеризовали поездку российского президента «пренебрежением» с его стороны к международным нормам и обязательствам, которые заключала РФ. Украинские дипломаты по-прежнему считают полуостров и Севастополь своей территорией, добавляя, что это признало все «международное общество».

Два дня назад Владимир Путин посетил Крым, где ознакомился с работами над музейным и театральным комплексами в Севастополе. Также кремлевский лидер посетил музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе» и пообщался с его представителями.

Ранее сообщалось о планах МИД Украины запретить въезд министру Венгрии по закарпатским делам Иштвану Греже въезд на Украину, если в Будапеште не объяснят его официальное положение. В ведомстве при этом подчеркнули о нежелании в действительности делать это.


Никита Готский
Новости по теме
Украина выразила протест Германии после поездки немецких депутатов в Крым
Украина выразила протест Германии после поездки немецких депутатов в Крым

Власти Украины после безуспешных угроз направили Германии протест в связи с посещением немецкими парламентариями Крыма. О ноте рассказал один из членов…

Украина выразила протест из-за визита премьер-министра России Медведева в Крым
Украина выразила протест из-за визита премьер-министра России Медведева в Крым

 Власти Украины в очередной раз заявили о недопустимости посещения российскими властями Крыма. Так, в министерстве иностранных дел Украины бурно отреагировали…

МИД Украины выразил протест против проведения выборов президента России в Крыму
МИД Украины выразил протест против проведения выборов президента России в Крыму

МИД Украины отправил в Москву протест в связи с проведением в Крыму президентских выборов. Об этом сообщил глава ведомства Павел Климкин.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости