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| | Военный эксперт высказал мнение о «секретном оружии» танка Т-14 базе «Арматы»

Военный эксперт высказал мнение о «секретном оружии» танка Т-14 базе «Арматы»

Сегодня, 14:28

Комплекс защиты российской боевой машины разрабатывался с учетом реальных боев.

National Interest сообщил о «секретном оружии» танка Т-14 на базе «Арматы», а военный эксперт Борис Рожин высказал свое мнение по этому поводу. Американское издание пишет о передовых системах комплекса, сделанного в РФ. КАЗ «Афганит» представляет собой сочетание противотанкового вооружения «Дрозд» и системы оптико-электронного подавления «Штора». Новые комплексы активной защиты предохраняют от теплового излучения и отражают радиолокационную атаку. КАЗ стреляет ядрами для уничтожения противотанковых снарядов. В Министерстве обороны России основными преимуществами «Арматы» называют качественную броневую защиту.

Военный эксперт Борис Рожин отметил, сейчас боевая платформа оснащается исключительно эффективными КАЗ. Они отлично защитят от техники, которую в настоящее время используют террористы. Серийное производство КАЗ увеличит боевую защищенность «Арматы». Подобные системы защиты хорошо проявили себя в Сирии, где превзошли по возможностям немецкую броню на танках «Леопард-2», «Абрамсах» и прочих. Комплекс создавался с учетом опыта, полученного на Ближнем Востоке.


Домбровский Сергей
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